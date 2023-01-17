Лия Ахеджакова отказалась общаться с журналистами во время прощания с Инной Чуриковой

Актриса Лия Ахеджакова посетила церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. В отличие от своих коллег, звезда «Служебного романа» не стала разговаривать с журналистами.
Прощание с Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя. Траурную церемонию посещают многие деятели культуры и искусства, среди которых оказалась и Ахеджакова. Актриса отказалась от комментариев прессе и буквально убежала о представителей СМИ.
О смерти Чуриковой 14 января сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.