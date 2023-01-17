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Лия Ахеджакова отказалась общаться с журналистами во время прощания с Инной Чуриковой

Общество
Лия Ахеджакова отказалась общаться с журналистами во время прощания с Инной Чуриковой

Актриса Лия Ахеджакова посетила церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. В отличие от своих коллег, звезда «Служебного романа» не стала разговаривать с журналистами.

Прощание с Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя. Траурную церемонию посещают многие деятели культуры и искусства, среди которых оказалась и Ахеджакова. Актриса отказалась от комментариев прессе и буквально убежала о представителей СМИ.

О смерти Чуриковой 14 января сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
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