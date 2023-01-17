Пламя охватило квартиру на первом этаже жилого дома в московском районе Коптево

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в московском районе Коптево. Из горящей и выше расположенных квартир сотрудники экстренных служб спасли девятерых человек, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.