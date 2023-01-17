Пламя охватило квартиру на первом этаже жилого дома в московском районе Коптево

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в московском районе Коптево. Из горящей и выше расположенных квартир сотрудники экстренных служб спасли девятерых человек, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Возгорание произошло на первом этаже здания в 3-м Новомихалковском проезде. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили, что из окна квартиры валит белый дым.
В 11:30 по московскому времени пожар был ликвидирован. Площадь, охваченная огнем, составила десять квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в районе Северного речного вокзала Москвы загорелся буксир «Адлер». Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, сообщало РИАМО.