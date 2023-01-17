Около 35% россиян переболели гриппом или ОРВИ в текущем сезоне

Каждый третий житель России переболел гриппом или ОРВИ в этом эпидемическом сезоне. На это указали результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Аналитики отмечают, что в осенне-зимний 2022 года период ОРВИ или гриппом переболели 35% участников опроса, что на 7% больше, чем осенью и зимой 2018-2019 годов. При этом 64% респондента сезонная вспышка заболеваемости обошла стороной, сообщается на официальном сайте центра.
Каждый пятый житель России (20%) заявил, что прошел процедуру вакцинации от гриппа в 2022 году, еще 25% участников исследования планируют привиться в 2023 году. Около половины респондентов считают важным элементом профилактики гриппа прием витаминов, еще 34% — укрепление иммунитета с помощью занятий спортом и закаливания.