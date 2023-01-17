Около 35% россиян переболели гриппом или ОРВИ в текущем сезоне

Каждый пятый житель России (20%) заявил, что прошел процедуру вакцинации от гриппа в 2022 году, еще 25% участников исследования планируют привиться в 2023 году. Около половины респондентов считают важным элементом профилактики гриппа прием витаминов, еще 34% — укрепление иммунитета с помощью занятий спортом и закаливания.