Ростех: новая российская снайперская винтовка будет адаптироваться под стрелка

Разрабатываемая в России новая крупнокалиберная снайперская винтовка будет адаптироваться под любого стрелка благодаря регулируемым элементам.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Он напомнил, что разработкой винтовки занимаются специалисты холдинга «Высокоточные комплексы».
«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия», — объяснил он.
По его словам, ее конструкция позволит устанавливать различные средства прицеливания и адаптировать винтовку под любого стрелка и его экипировку.
Ранее сообщалось, что в РФ начали производить новую снайперскую винтовку под патрон НАТО, передает телеканал «360».