Круглый стол по вопросам помощи семьям мобилизованных состоялся в Самаре

Члены Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова и инок Киприан обсудили на круглом столе в Общественной палате опыт Самарской области в части помощи семьям военных. Участники поделились опытом о проделанной работе в рамках этого направления.
Как пишет сетевое издание PROGORODSAMARA, Комитет семей воинов Отечества не так давно был сформирован по поручению российского президента Владимира Путина. Первоочередные цели организации – поддержка семей военнослужащих. В Самарской области проведена масштабная работа на разных уровнях – это и соцпомощь, и психологические консультации, и содействие в трудоустройстве, и отдых детей.
Сегодня женсовет 2-й армии в полном составе войдет в Комитет семей воинов Отечества, сообщила председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, руководитель фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина. По словам представительницы организации, волонтерской деятельностью занялись многие женщины, чьи родные и близкие принимают участие в СВО. Некоторые из дам сами доставляют гумпомощь, энергично помогают бойцам, выступают для них крепким тылом.