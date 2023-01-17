Круглый стол по вопросам помощи семьям мобилизованных состоялся в Самаре

Как пишет сетевое издание PROGORODSAMARA, Комитет семей воинов Отечества не так давно был сформирован по поручению российского президента Владимира Путина. Первоочередные цели организации – поддержка семей военнослужащих. В Самарской области проведена масштабная работа на разных уровнях – это и соцпомощь, и психологические консультации, и содействие в трудоустройстве, и отдых детей.