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В Волновахе пожилая женщина погибла при обстреле гостиницы «Уют» со стороны ВСУ

Происшествия
В Волновахе пожилая женщина погибла при обстреле гостиницы «Уют» со стороны ВСУ

Жительница Волновахи в Донецкой Народной Республике получила ранения при обстреле города со стороны украинских военных. Об этом сообщили во вторник в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

По данным центра, погибшей стала женщина 1941 года рождения. Она получила несовместимые с жизнью ранения в результате попадания неустановленного снаряда в здание гостиницы «Уют», расположенное на улице Ленина.

Другие подробности станут известны по итогам проверки.
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