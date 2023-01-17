В Волновахе пожилая женщина погибла при обстреле гостиницы «Уют» со стороны ВСУ

Жительница Волновахи в Донецкой Народной Республике получила ранения при обстреле города со стороны украинских военных. Об этом сообщили во вторник в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
По данным центра, погибшей стала женщина 1941 года рождения. Она получила несовместимые с жизнью ранения в результате попадания неустановленного снаряда в здание гостиницы «Уют», расположенное на улице Ленина.
Другие подробности станут известны по итогам проверки.