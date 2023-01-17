Публицист Чесноков: нас устроит распад Соединенных Штатов по образцу 1991 года

Публицист Эдвард Чесноков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Байден «сидит на теме» с Украиной уже больше 10 лет, еще со времен вице-президентства при Обаме. И Украина, «как черная вдова», предсказуемо и закономерно вгоняет его в гроб — и, может быть, на наших глазах уже и окончательно вгонит, считает эксперт.