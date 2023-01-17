Публицист Чесноков: нас устроит распад Соединенных Штатов по образцу 1991 года

Американская газета New York Post опубликовала материал под заголовком «Наркоман Хантер Байден жил в доме в штате Делавэр, где хранились секретные документы».
Авторы статьи утверждают, что дом в Уилмингтоне, в котором были обнаружены секретные документы, — это основное место жительства сына президента Хантера Байдена. Туда он поселился после развода со своей супругой в 2017-ом году. Именно тогда завершились его украинские манипуляции.
При этом, документы, по мнению издания, еще не все. Выяснилось также, что Хантер арендовал тот самый дом у Джо Байдена за 50 тысяч долларов в месяц, в то время как верхняя граница ренты в городе составляет 6 тысяч долларов.
Авторы материала считают, что таким образом Хантер Байден отмывал гонорары от своих украинских и китайских афер.
Публицист Эдвард Чесноков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Байден «сидит на теме» с Украиной уже больше 10 лет, еще со времен вице-президентства при Обаме. И Украина, «как черная вдова», предсказуемо и закономерно вгоняет его в гроб — и, может быть, на наших глазах уже и окончательно вгонит, считает эксперт.
«Потому что есть закон: "где твое внимание — там и твоя энергия". Годами разжигая украинский кризис и выделяя ресурсы для поддержания киевского режима в состоянии клинической не-жизни, Байден и его либералы упустили ситуацию в собственном курятнике, куда втихую пролезли пылающие местью американские хорьки-националисты. Потому что пока демократы тратились на Украину, их оппоненты-республиканцы, наоборот, ничего не тратили на безумные международные авантюры и перегруппировывались после разгрома в 2020 году. И в конкретный момент времени на конкретном внутриамериканском участке у демократов оказалось меньше ресурсов, чем у республиканцев — так что исход предсказуем», — отмечает публицист.
Чесноков считает, что в сложившейся ситуации у американского президента есть всего два варианта. Первый – это выйти из российско-украинского конфликта и перебросить освободившиеся ресурсы домой в США, чтобы удержать власть. Второй – американские демократы доведут страну «до того же, до чего их братья по разуму, горбачевцы, довели СССР 35 лет назад».
«Нам же, наблюдая за этим соединением рептилии и земноводного, остается лишь горячо пожелать удачи обеим сторонам: нас устроит и распад Штатов по образцу 1991 года, если демократы не отступятся, и длительная изоляция США для "пересборки", если верх все-таки возьмут республиканцы».
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