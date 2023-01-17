Рост цен в Германии за 2022 год достиг максимальных значений

Причиной такой тенденции стало подорожание продуктов и энергоресурсов. Стоимость последних в Германии увеличилась на 34,7% в сравнении с показателями 2021 года. Темпы роста инфляции оставались высокими весь прошлый год, но в декабре немного замедлились до 8,6%. Максимум был зафиксирован в октябре, когда инфляция в ФРГ достигла более 10%.