Рост цен в Германии за 2022 год достиг максимальных значений

Инфляция в Германии составила рекордные 7,9% по итогам 2022 года, передает Федеральное статистическое агентство страны.
Причиной такой тенденции стало подорожание продуктов и энергоресурсов. Стоимость последних в Германии увеличилась на 34,7% в сравнении с показателями 2021 года. Темпы роста инфляции оставались высокими весь прошлый год, но в декабре немного замедлились до 8,6%. Максимум был зафиксирован в октябре, когда инфляция в ФРГ достигла более 10%.
При этом ВВП страны по итогам года вырос на 1,9%, хотя эксперты прогнозировали 1,8%. В 2021 году этот показатель составил 2,6% в годовом выражении.