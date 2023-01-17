В Госдуме предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство до 18 лет

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время очень актуален вопрос возраста, с которого может быть дано добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства. Тема была поднята во время проведения вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящий момент право принятия решения о самостоятельном медицинском вмешательстве — 15 лет.