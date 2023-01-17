В Госдуме предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство до 18 лет

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил установить единый возраст добровольного согласия на проведение медицинских манипуляций — 18 лет. ФАН ознакомился с текстом законопроекта.
Дмитрий Гусев предлагает внести изменения в статью 11 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время очень актуален вопрос возраста, с которого может быть дано добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства. Тема была поднята во время проведения вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящий момент право принятия решения о самостоятельном медицинском вмешательстве — 15 лет.
«На основании данного пункта на местах проводится информационное давление на родителей и указывается, что прививку Спутник М будут делать с 15 лет с согласия ребенка, без информированного добровольного согласия законного представителя», — говорится в тексте записки.
Отмечается, что существует правовое несоответствие между приказом Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н и законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части установления возраста, с которого гражданин самостоятельно дает добровольное согласие на медицинское вмешательство.
«В соответствии с Семейным кодексом родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка до достижения им возраста 18 лет. Обоснованное медицинское вмешательство является одной их составляющих заботы о здоровье ребенка. Так своевременное вмешательство может спасти жизнь, а необоснованная процедура подорвать здоровье или искалечить несовершеннолетнего гражданина РФ», — говорится в тексте.
Сообщается, что существует риск причинения серьезного вреда здоровью несовершеннолетнему при даче добровольного согласия на проведение медицинских манипуляций. Ответственность же за причинение вреда здоровью несут родители несовершеннолетнего. Совершеннолетие, согласно Конституции РФ, наступает с восемнадцатилетнего возраста.
«Таким образом, право на дачу информированного добровольного согласия на проведение медицинских манипуляций несовершеннолетний приобретает с пятнадцатилетнего возраста, а возможность защищать свои законные интересы, в том числе от вреда, причиненного медицинским вмешательством, гражданин приобретает с восемнадцатилетнего возраста. Законопроектом предлагается установить единый возраст принятия самостоятельного решения о даче информированного добровольного согласия на проведение медицинских манипуляций — 18 лет», — говорится в тексте пояснительной записки.
В комментарии ФАН Дмитрий Гусев рассказал, что подобные действия до 18 лет должны быть только с согласия родителей.
«В этом смысле данный законопроект переводит старые нормы (15 лет — это еще советское право) в современные. Более того, в соответствии с приказом Минздрава РФ от позапрошлого года до 18 лет прививки от коронавируса проводятся только с согласия родителей. Раньше это регулировалось Минздравом, а теперь это будет регулироваться законом. Родительское сообщество поддерживает эту работу, которой мы занимаемся. Поддерживает и Минздрав. Сейчас собираем подписи депутатов. Думаю, под ним подпишется не менее 50 человек, а то и больше», — заключил Дмитрий Гусев.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет. Соответствующе рекомендации в нижнюю палату парламента направили специалисты Государственного университета управления.