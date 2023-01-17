Арестович подал заявление об отставке после скандала с ударом по дому в Днепре

Напомним, Арестович уже принес извинения на личной странице в Telegram после того, как заявил, что работа украинской противовоздушной обороны стала причиной подрыва жилого дома. Мэр Днепропетровска Борис Филатов не мог пройти мимо скандальных слов советника главы офиса Зеленского и назвал его самовлюбленным скотом и помойным ртом.