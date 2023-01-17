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Арестович подал заявление об отставке после скандала с ударом по дому в Днепре

Политика
Арестович подал заявление об отставке после скандала с ударом по дому в Днепре

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович подал заявление об отставке после скандальной истории с ударом по дому в Днепропетровске. Соответствующие данные появились в Сети 17 января.

Таким образом киевский политик решил показать пример «цивилизованного поведения» при ошибках.

Напомним, Арестович уже принес извинения на личной странице в Telegram после того, как заявил, что работа украинской противовоздушной обороны стала причиной подрыва жилого дома. Мэр Днепропетровска Борис Филатов не мог пройти мимо скандальных слов советника главы офиса Зеленского и назвал его самовлюбленным скотом и помойным ртом.
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