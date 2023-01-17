По пути вандалов: в Петербурге потворствуют сносу исторических зданий

Когда-то вандалы отметились тем, что с упоением разрушали наследие цивилизации Древнего Рима, не щадя архитектурных шедевров. Похоже, городские власти Петербурга решили уподобится этому варварскому племени и постепенно свести на нет историко-архитектурные памятники Северной столицы, задуманной Петром Великим как «окно в Европу».
Видимо, чиновникам милей какой-нибудь условный азиатский «Шанхай» образца 60-х годов прошлого или даже позапрошлого века.
Сегодня конечно же не наблюдается массового сноса исторических зданий, как это было лет пятнадцать назад. Но тихой сапой «процесс идет». Выбирают строения, спрятанные от массового взора и творят свое черное дело во благо строительной мафии.
Вот и 16 января начался незаконный снос здания 1889 года постройки по адресу Октябрьская набережная, дом 56 литера Б. Принадлежало оно фабрике «Братья Варгунины». В нем жили фабричные рабочие.
Интересно, что КГИОП предал зданию статус «объект культурного наследия». Именно поэтому снос начался под соусом «реконструкции», однако преступлению против города помешали неравнодушные активисты. Они вызвали полицию, а вечером на место «работ» прибыли следователи СК. В ситуацию вмешался сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он ждет доклада от подчиненных. Снос удалось предотвратить, благодаря усилиям градозащитников, вовремя забивших тревогу. Однако целый ряд зданий уберечь не удалось.
Предполагают, что здание фабрики пытались снести под строительство гостиницы, выбрав для этого не самое престижное место. Снести, хотя здание вполне можно реконструировать под те же гостиничные нужды.
Ранее петербуржец, проживающий в Невском районе обратил внимание на странное строительство, хотя рядом расположено советское здание, также годящееся для реконструкции.