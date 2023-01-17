Рутберг на прощании с Чуриковой заявила, что актриса планировала выйти на сцену в феврале

Актриса Юлия Рутберг пришла проститься с коллегой Инной Чуриковой, которую провожают в последний путь в храме Христа Спасителя. Она отметила, что звезда собиралась вернуться на сцену.
Чурикова и Рутберг вместе играли в спектакле «Аудиенция» в Театре имени Вахтангова. По словам 57-летней актрисы, кинодива собиралась выйти на сцену в феврале.
Рутберг в разговоре с ФАН выразила слова восхищения актрисой. Она считает Чурикову королевой сцены.
«У нее была такая жизнь, что все, что происходит сейчас, у меня не укладывается в голове. В феврале мы все ждали ее на сцене театра Вахтангова, мы должны были играть спектакль. Она - королева, королева сцены, она вообще женщина королева! Это редчайшее качество с таким человеческим достоинством, глубиной, с такой нежностью к человечеству, к человеку. Она была потрясающим партнером, что-то невероятное!» — поделилась знаменитость.
По мнению Рутберг, уход из жизни звезды фильма «Начало» стал главной потерей для человечества. Чурикова умерла на 80-м году жизни 14 января. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.