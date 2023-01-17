СКА проведет матчи КХЛ в форме с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Петербургский СКА до конца января будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в форме, посвященной дню прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».
Хоккеисты СКА впервые наденут специальные джерси на матч против московского ЦСКА, который пройдет вечером 17 января. Петербуржцы на данный момент являются лидерами общей таблицы КХЛ. Команда Романа Ротенберга набрала в свой актив 84 очка.
Ближайшие три матча петербургский СКА проведет на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда Ротенберга продолжит гостевую серию 19 января игрой против «Северстали». Вечером 21 января СКА в Нижнем Новгороде сыграет против «Торпедо».