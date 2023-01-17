Tuoi Tre: президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку

Глава Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Соответствующее заявление 17 января сделали аналитики местного издания Tuoi Tre.
Стоит отметить, что Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать антироссийские санкции Запада на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
Ранее сообщалось, что Нгуен Суан Фук наградил секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина вьетнамским орденом Дружбы. Глава Вьетнама находился в тот момент столице РФ с рабочим визитом.