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Tuoi Tre: президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку

Политика
Tuoi Tre: президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку

Глава Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Соответствующее заявление 17 января сделали аналитики местного издания Tuoi Tre.

Стоит отметить, что Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать антироссийские санкции Запада на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее сообщалось, что Нгуен Суан Фук наградил секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина вьетнамским орденом Дружбы. Глава Вьетнама находился в тот момент столице РФ с рабочим визитом.
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