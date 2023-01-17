Валентина Матвиенко сочла смерть Инны Чуриковой личной утратой

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала неожиданное заявление после смерти советской актрисы Инны Чуриковой.
Политический деятель в эфире телеканала «Россия-1» призналась, что всегда была поклонницей творчества народной артистки. Именно поэтому Матвиенко сочла смерть Чуриковой личной утратой.
«Я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей», — объяснила она.
Ранее в Сети появились кадры с церемонии прощания с Инной Чуриковой. Проститься с народной артисткой пришли Лия Ахеджакова, Людмила Поргина, Валентина Матвиенко, Евгений Миронов и другие российские артисты.