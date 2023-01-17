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Валентина Матвиенко сочла смерть Инны Чуриковой личной утратой

Политика
Валентина Матвиенко сочла смерть Инны Чуриковой личной утратой

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала неожиданное заявление после смерти советской актрисы Инны Чуриковой.

Политический деятель в эфире телеканала «Россия-1» призналась, что всегда была поклонницей творчества народной артистки. Именно поэтому Матвиенко сочла смерть Чуриковой личной утратой.

«Я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей», — объяснила она.

Ранее в Сети появились кадры с церемонии прощания с Инной Чуриковой. Проститься с народной артисткой пришли Лия Ахеджакова, Людмила Поргина, Валентина Матвиенко, Евгений Миронов и другие российские артисты.
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