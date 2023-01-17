Минобрнауки России введет обновленный курс по истории в вузах с 1 сентября

Министерство науки и высшего образования России озвучило дату введения обновленного курса российской истории в вузах. По словам заместителя главы ведомства Константина Могилевского, его введут в начале учебного года — 1 сентября.
Могилевский подчеркнул, что обновленный курс предназначен для студентов неисторических специальностей. Он центрируется историей российской государственности. При этом отмечается, что для введения нового курса по основам российской государственности необходимо соответствующее поручение президента Владимира Путина.
«Мы ждем выхода поручения президента РФ, в котором срок должен быть установлен, сейчас идет активная работа по выработке и разработке этого курса», — цитирует Могилевского ТАСС.
Представители Минобрнауки России ранее заявили, что изучение истории в российских высших учебных заведениях станет обязательным с 1 сентября 2023 года. Программа состоит из занятий, общая продолжительность которых составляет 144 часа.