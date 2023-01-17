Fox News: Россия и Китай получили разрешение на проведение учений у побережья ЮАР

Южно-Африканская Республика (ЮАР) дала России и Китаю разрешение на проведение военных учений у побережья страны, передает телеканал Fox News.
Отмечается, что совместные маневры под названием «Дым» будут проходить с 17 по 26 февраля. По имеющейся информации, в учениях примут участие три корабля ВМС КНР, два корабля ВМФ РФ и южноафриканская военно-морская платформа.
Теневой министр обороны ЮАР раскритиковал решение правительства. Он заявил, что маневры России и Китая у берегов страны могут создать впечатление о «предвзятости Южной Африки».
Ранее стало известно, что в Белоруссии проходят совместные с РФ летно-тактические учения авиации региональной группировки войск, передает телеканал «360».