Мексика стала жестче проверять российских путешественников на границе

Иммиграционные офицеры в Мексике стали еще тщательнее и строже проверять на границе иностранных путешественников, в том числе из России.
Это связано с тем, что участились случаи нелегальной миграции туристов из Мексики в США. Об этом рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Чтобы избежать неприятностей, для въезда в популярную пляжную страну, как и раньше, требуется обратный билет. А если рейс чартерный, то авиабилеты должны быть одной авиакомпании. Кроме того, туристам необходимо иметь бронь в гостинице или другие гарантии проживания.