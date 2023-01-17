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Мексика стала жестче проверять российских путешественников на границе

Общество
Мексика стала жестче проверять российских путешественников на границе

Иммиграционные офицеры в Мексике стали еще тщательнее и строже проверять на границе иностранных путешественников, в том числе из России.

Это связано с тем, что участились случаи нелегальной миграции туристов из Мексики в США. Об этом рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чтобы избежать неприятностей, для въезда в популярную пляжную страну, как и раньше, требуется обратный билет. А если рейс чартерный, то авиабилеты должны быть одной авиакомпании. Кроме того, туристам необходимо иметь бронь в гостинице или другие гарантии проживания.
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