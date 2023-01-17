Мексика стала жестче проверять российских путешественников на границе

Чтобы избежать неприятностей, для въезда в популярную пляжную страну, как и раньше, требуется обратный билет. А если рейс чартерный, то авиабилеты должны быть одной авиакомпании. Кроме того, туристам необходимо иметь бронь в гостинице или другие гарантии проживания.