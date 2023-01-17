Евросоюз перевел Украине 3 млрд евро в качестве кредитной помощи в 2023 году

Украина получила от Евросоюза первые 3 млрд евро транша в рамках программы кредитной помощи в 2023 году. Общий размер кредитования должен составить 18 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.
Сообщается, что 3 млрд евро — это лишь первый транш в рамках программы кредитной микрофинансовой помощи.
Ранее в ЕК заявили, что подписанный с Украиной меморандум позволит выделить 18 млрд евро на выплату зарплат, пенсий, а также работу больниц, школ и детсадов в стране. Часть средств пойдет на ремонт энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.