Евросоюз перевел Украине 3 млрд евро в качестве кредитной помощи в 2023 году

Ранее в ЕК заявили, что подписанный с Украиной меморандум позволит выделить 18 млрд евро на выплату зарплат, пенсий, а также работу больниц, школ и детсадов в стране. Часть средств пойдет на ремонт энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.