Центральноафриканцы организовали митинг в поддержку главы Русского дома в ЦАР Сытого

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить нашу поддержку Дмитрию Сытому. Многие жители Центральноафриканской Республики теперь называют его Димой или Ндима, что в переводе с санго означает "волшебство". Он стал жертвой террористической атаки и выжил только чудом», — добавил Эндзия.