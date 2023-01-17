Центральноафриканцы организовали митинг в поддержку главы Русского дома в ЦАР Сытого

Банги, 17 января. Сотни центральноафриканцев вышли на митинг, чтобы поддержать руководителя Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого.
Инициатором акции выступило гражданское общество «Азимут». По словам координатора движения Мадендама Эндзия, глава отечественной культурной миссии стал настоящим другом всех граждан страны.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить нашу поддержку Дмитрию Сытому. Многие жители Центральноафриканской Республики теперь называют его Димой или Ндима, что в переводе с санго означает "волшебство". Он стал жертвой террористической атаки и выжил только чудом», — добавил Эндзия.
Акция прошла перед стадионом Бартелеми Боганда у новогодней елки, установленной сотрудниками отечественного посольства. Жители Банги пожелали россиянину скорейшего выздоровления и возвращения в ЦАР.
Покушение на главу Русского дома произошло 16 декабря 2022 года. В результате взрыва Дмитрий Сытый получил тяжелые ранения. После специальный борт Министерства обороны РФ эвакуировал его на Родину для лечения.
Ранее жители Центральноафриканской Республики провели футбольный матч в поддержку россиянина. Организаторами мероприятия выступили представители Евангелической церкви.