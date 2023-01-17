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Охотники из Омской области задолжали больше миллиона за незаконный отстрел животных

Общество

Нарушители, незаконно отстреливающие животных, не всегда возмещают нанесенный ущерб. В ситуации пришлось разбираться природоохранной прокуратуре.

Охотники из Омской области задолжали больше миллиона за незаконный отстрел животных

Представители омского межрайонного природоохранного надзорного ведомства выяснили, что некоторые жители региона, которые были признаны виновными в незаконной охоте, так и не возместили причиненный ими ущерб, сообщает сетевое издание «Омск-Информ».

Сами нарушители были привлечены к административной ответственности и понесли наказание в виде лишения права заниматься охотой на тот или иной срок. В случае причинения крупного ущерба браконьеры привлекались к уголовной ответственности. При этом вред, причиненный природным охотничьим ресурсам, не возмещался либо был возмещен частично. Прокуратура направила исковые заявления о взыскании с 11 нарушителей компенсации материального ущерба на общую сумму более 1 миллиона рублей.
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