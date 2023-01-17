Охотники из Омской области задолжали больше миллиона за незаконный отстрел животных

Сами нарушители были привлечены к административной ответственности и понесли наказание в виде лишения права заниматься охотой на тот или иной срок. В случае причинения крупного ущерба браконьеры привлекались к уголовной ответственности. При этом вред, причиненный природным охотничьим ресурсам, не возмещался либо был возмещен частично. Прокуратура направила исковые заявления о взыскании с 11 нарушителей компенсации материального ущерба на общую сумму более 1 миллиона рублей.