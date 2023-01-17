Политолог Марков: Украина практически исчерпала мобилизационный ресурс

Страны Запада вынуждены изменить стратегию в противостоянии с Россией на Украине, потому что ВСУ продолжают нести большие потери, заявил политолог Сергей Марков.
По его словам, западные страны планируют собирать наемников по всему миру и посылать их на Украину. Это связно с тем, что мужчин призывного возраста на украинской территории практически не осталось, передает «ПолитРоссия».
«Украинский мобилизационный ресурс на исходе. И количество иностранных наемников будет возрастать по мере уменьшения украинского мужского населения», – заявил эксперт.
Марков отметил, что киевский режим продолжает проводить облавы на мужчин в крупных городах.
Ранее военкор Евгений Линин заявил, что регулярные польские войска участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, передает телеканал «360».