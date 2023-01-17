Сенатор Климов: Евросоюз собственноручно отдал свой суверенитет в руки Белого дома

Руководство европейских государств собственноручно отказалось от своей независимости в пользу Белого дома. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Андрей Климов.
Ранее Еврокомиссия призвала Москву добровольно перестать брать денежные средства с авиакомпаний за осуществление воздушных перевозок над Сибирью. Климов в своем Telegram-канале, комментируя это предложение, напомнил, что у России, в отличие от ЕС, имеется собственный суверенитет.
«А вы его давно передали в пользование Вашингтону. Пусть он и компенсирует многомиллиардные ежедневные потери ЕС от их же антироссийских затей. Правда вряд ли дядя Сэм подсобит», — написал сенатор.
Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовит десятый пакет антироссийских санкций к концу февраля. Об этом пишет телеканал «360».