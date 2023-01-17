Сенатор Климов: Евросоюз собственноручно отдал свой суверенитет в руки Белого дома

Ранее Еврокомиссия призвала Москву добровольно перестать брать денежные средства с авиакомпаний за осуществление воздушных перевозок над Сибирью. Климов в своем Telegram-канале, комментируя это предложение, напомнил, что у России, в отличие от ЕС, имеется собственный суверенитет.