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Рогов: Киев ведет подготовку Запорожья к уличным боям

Армия
Рогов: Киев ведет подготовку Запорожья к уличным боям

Вооруженные силы Украины ведут подготовку Запорожья к уличным боям. Об этом РИА Новости рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В пригороде идет работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры», — констатировал он.

Кроме этого, по словам председателя, на нескольких машиностроительных заводах города в настоящий момент ведутся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для бойцов ВСУ, складов для боеприпасов и военной техники.
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