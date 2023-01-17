Рогов: Киев ведет подготовку Запорожья к уличным боям

Вооруженные силы Украины ведут подготовку Запорожья к уличным боям. Об этом РИА Новости рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В пригороде идет работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры», — констатировал он.
Кроме этого, по словам председателя, на нескольких машиностроительных заводах города в настоящий момент ведутся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для бойцов ВСУ, складов для боеприпасов и военной техники.