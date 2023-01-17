События на Украине на 12:00 17 января: линия обороны ВСУ в Запорожской области, Киев обманывает наемников

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 17 января.
Россия
Запорожская область
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могли прекратиться из-за вероятности более значительных ответных ударов, считает советник гендиректора Росатома Ренат Карчаа. Он также выразил мнение, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет действенных инструментов и правовых механизмов, чтобы принудить Киев прекратить атаки по ЗАЭС.
В лесу под Мелитополем был найден тайник с оружием и боеприпасами. В схроне, оборудованном в окрестностях поселка Новое, находились 9 противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 3 механических запала, 9 килограммов тротила, боеприпасы.
ВСУ возводят линию обороны в Запорожской области, ожидая наступления на свои позиции на подконтрольной Киеву части региона. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
«В срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было с весны прошлого года», — заявил он.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за прошлые сутки было зафиксировано 35 фактов ведения огня со стороны ВСУ, противник обстрелял 7 населенных пунктов, выпустив 205 единиц различных боеприпасов. В результате атак погибли 3 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских. Повреждены 4 домостроения и 5 объектов гражданской инфраструктуры.
За ночь-утро 17 января ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Александровка, Волноваха и Харцызск. В результате обстрелов погибла жительница Волновахи, в Харцызске зафиксированы повреждения инфраструктуры машиностроительного завода, административного здания и мебельного магазина.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении союзных сил в Марьинке. По его словам, в городе зачищены все высотки. Он рассчитывает, что в скором времени город может перейти под контроль российских подразделений.
ЛНР
В Беловодском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружен крупный схрон украинских формирований. Из тайника изъяты патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты и окопные заряды.
Еще один схрон найден в заброшенном здании в поселке Троицкое. Сотрудники полиции изъяли гранаты и около 400 патронов.
Украина
На Южно-Украинской АЭС начала работу миссия экспертов МАГАТЭ, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения ядерной безопасности и охраны во время конфликта. Гросси заявил, что в скором времени МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех украинских АЭС.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович после критики со стороны СМИ извинился за заявление о том, что причиной подрыва жилого дома в Днепропетровске стало срабатывание украинской системы ПВО. Он заявил, что впредь будет «строже относиться» к озвучиваемой информации, а также принес соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.
Командир группы «Викинг» Западного военного округа РФ сообщил в беседе со СМИ, что украинская пропаганда пытается заманить в страну как можно больше иностранных наемников, вводя их в заблуждение по поводу ситуации на фронте. По его словам, «солдатам удачи» внушают, что российские военные «воюют в штыковую», поэтому западные наемники «очень удивляются», когда сталкиваются с реальностью.