События на Украине на 12:00 17 января: линия обороны ВСУ в Запорожской области, Киев обманывает наемников

Командир группы «Викинг» Западного военного округа РФ сообщил в беседе со СМИ, что украинская пропаганда пытается заманить в страну как можно больше иностранных наемников, вводя их в заблуждение по поводу ситуации на фронте. По его словам, «солдатам удачи» внушают, что российские военные «воюют в штыковую», поэтому западные наемники «очень удивляются», когда сталкиваются с реальностью.