Историк Смолин заявил о нежелании самостоятельных политиков ЕС поддерживать экспансию США

Участие в авантюрах Соединенных Штатов никогда не приносило дивидендов их союзникам. Поэтому наиболее самостоятельные европейские лидеры воспринимают американскую экспансию скептически, сказал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России и кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с международной редакцией ФАН.
Президент Хорватии Зоран Миланович ранее заявил, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против РФ с помощью Украины. По словам политика, если нет конечной цели и плана, то все закончится как в Афганистане. Он также подчеркнул, что не видит смысла в антироссийских санкциях, а становиться рабом США не хочет.
Как отметил Смолин, нельзя сказать, что хорваты нас любят. По мнению эксперта, высказывание Милановича не про симпатию, а про традицию американской политики, которая на стадии поиска союзников обещает золотые горы и кисельные берега.
«По отношению к бывшей Югославии на стадии борьбы с Милошевичем республикам рисовали радужные перспективы. Но после войны каждой из них пришлось заниматься своими проблемами.
Наряду с этим, хорватским президентом упомянуто поражение США в Афганистане, когда американцы собрали большую коалицию, но поставленных целей за 20 лет так и не добились. Действительно, военный имидж Вашингтона не слишком высок», — сказал он.
Историк напомнил, что за последние десятилетия армия США побеждала только небольшие страны, средние подвергала разрушениям и никогда не воевала с большими государствами, имеющими ядерное оружие.
«Участие же союзников в авантюрах Вашингтона никогда не приносило им дивидендов. Война рядом с Европой, развязанная Америкой, только ей и нужна.
Поддерживать эскалацию конфликта у себя под боком готовы только политические марионетки. И поэтому мы видим, что наиболее самостоятельные европейские лидеры скептически воспринимают американскую экспансию», — резюмировал Михаил Смолин.
Ранее российский социолог Филипп Грилль в беседе с ФАН назвал Украину военным полигоном Запада. По его словам, территория бывшей УССР используется для испытаний новых доктрин и вооружения, а также для утилизации старой боевой техники.