Историк Смолин заявил о нежелании самостоятельных политиков ЕС поддерживать экспансию США

Президент Хорватии Зоран Миланович ранее заявил, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против РФ с помощью Украины. По словам политика, если нет конечной цели и плана, то все закончится как в Афганистане. Он также подчеркнул, что не видит смысла в антироссийских санкциях, а становиться рабом США не хочет.