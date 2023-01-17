Белик: подразделения ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым из Одессы

Последние попытки украинских беспилотников атаковать Крым осуществлялись из Одессы. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
В коментарии для РИА Новости он подчеркнул, что дронам украинских войск все же не удалось обойти системы противовоздушной обороны России.
«Наше ПВО демонстрирует не просто высокий уровень, а приспособленность к современным условиям боевых действий», — отметил Белик.
Депутат добавил, что Крымский полуостров всегда являлся для России особым военным регионом, в котором выстраивается надежная линия обороны страны.