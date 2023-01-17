Специалисты в Тверской области рассчитают количество зверей по следам на снегу

Данными мероприятиями будут заниматься до 15 марта. Этот учет позволит дать объективную оценку плотности и численности охотничьих региональных ресурсов. После результаты исследования смогут использовать при определении квот добычи охотничьих ресурсов для любительской и спортивной охоты в Тверской области.