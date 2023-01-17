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Специалисты в Тверской области рассчитают количество зверей по следам на снегу

Общество
Специалисты в Тверской области рассчитают количество зверей по следам на снегу

Охотопользователи вместе с работниками Минприроды Тверской области проводят учет численности охотничьих ресурсов. Зимний маршрутный учет численности зверей стартовал в регионе с 15 января.

Как информирует сайт Afanasy.biz, учет числа диких лесных животных осуществляется с применением методов зимнего маршрутного учета, авиаучета, шумового прогона, учета в местах искусственных концентраций, отметили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Данными мероприятиями будут заниматься до 15 марта. Этот учет позволит дать объективную оценку плотности и численности охотничьих региональных ресурсов. После результаты исследования смогут использовать при определении квот добычи охотничьих ресурсов для любительской и спортивной охоты в Тверской области.
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