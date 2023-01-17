Российские волонтеры передали технические средства и зимнюю одежду бойцам не передовую

Добровольцы доставляют мирным жителям продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Кроме того, добровольцы привозят медпрепараты и оборудование в медучреждения по всей Херсонщине. В ближайшее время волонтеры миссии намерены закрывать также потребности эвакуированных из Херсона жителей — не только в медикаментах и оборудовании, но и в книгах, спортинвентаре, а также оказывать любую другую помощь. На сегодня общий объем розданной волонтерами гуманитарной помощи превысил 215 тонн.