Российские волонтеры передали технические средства и зимнюю одежду бойцам не передовую

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне участники гуманитарной миссии — в дополнение к государственному обеспечению — передали технические средства, одежду и обувь, а также медикаменты и продукты российским бойцам, воюющим в зоне проведения спецоперации.
«Работая в Херсонской области и других регионах, мы видим, какое огромное количество людей объединены желанием помочь нашим военным и максимально облегчить их быт. Наша гуманитарная миссия выступает своеобразным связующим звеном между теми, кто хочет поддержать военнослужащих и самими бойцами, которые с благодарностью принимают помощь. В этот раз крайне необходимые на фронте вещи наши бойцы получили от Краснознаменского городского отделения организации «Боевое братство», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Большую партию груза получили бойцы, в числе которых кадровые военные, а также добровольцы и мобилизованные. Среди переданных вещей — комплекты униформы на флисовой подкладке и резиновые сапоги, генераторы и бензопилы, фонари, тепловизионные прицелы, медикаменты и продукты длительного хранения.
«Мы выражаем огромную благодарность всем неравнодушным россиянам за оказанную помощь. Все, что волонтеры доставили, нам крайне необходимо, и бойцы на передовой все это обязательно оценят. Враг будет разбит, победа будет за нами!», — поблагодарили бойцы.
Участники гуманитарной миссии в Херсонской области регулярно передают различную помощь и продукты на передовую — в дополнение к государственному обеспечению. Напомним, гуманитарная миссия «ЕР» начала работу в Херсонской области в марте 2022-го. Волонтеры постоянно, в ежедневном режиме оказывают помощь и поддержку не только российским военным, но и жителям районных центров и небольших сел.
Добровольцы доставляют мирным жителям продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Кроме того, добровольцы привозят медпрепараты и оборудование в медучреждения по всей Херсонщине. В ближайшее время волонтеры миссии намерены закрывать также потребности эвакуированных из Херсона жителей — не только в медикаментах и оборудовании, но и в книгах, спортинвентаре, а также оказывать любую другую помощь. На сегодня общий объем розданной волонтерами гуманитарной помощи превысил 215 тонн.