Эксперт назвал причину снижения стоимость нефти Urals

По словам Листовского, нестабильная обстановка в КНР влияет на мировой энергетический рынок. Его штормит, как и биржевые индексы Китая, потому что «нефть не любит, когда Китай начинает "заболевать ковидом"». В ближайшую неделю такая тенденция закончится, уверен эксперт.