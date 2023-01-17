Эксперт назвал причину снижения стоимость нефти Urals

Сокращение стоимости нефти Urals связано с коронавирусной ситуацией в Китае, передает «Лента.ру» мнение гендиректора Фонда энергетического развития Андрея Листовского.
Напомним, котировки нефти этой марки упали до самого низкого более чем за два года уровня, на что повлияло распространение коронавируса в Китае.
По словам Листовского, нестабильная обстановка в КНР влияет на мировой энергетический рынок. Его штормит, как и биржевые индексы Китая, потому что «нефть не любит, когда Китай начинает "заболевать ковидом"». В ближайшую неделю такая тенденция закончится, уверен эксперт.
При этом аналитики китайского CCTV обратили внимание на сложную ситуацию в экономике Германии, которая, по их данным, связана с антироссийской политикой, передает телеканал «Санкт-Петербург».