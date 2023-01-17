Десятки мест для крещенских купаний оборудуют в Крыму

Активная подготовка к одному из важнейших православных праздников — Крещению — уже началась в Республике Крым.
Отмечается, что к 19 января в регионе оборудуют 29 мест для крещенских купаний. На городской набережной в Керчи с утра собирают и погружают в море купель, за день до праздника спасатели развернут здесь палатку для обогрева.
Крещенские купания у крымчан очень популярны. В ночь с 18 на 19 число верующие окунаются в холодные купели, а перед этим ходят на вечернюю службу в храмах и причащаются.
Крещенские купания должны проходить только в специально отведенных для этого местах в целях безопасности. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.