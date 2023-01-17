Sohu: всего один маневр России вынудил Кисиду искать поддержки на Западе

Авторы напомнили, что Токио вслед за западными лидерами ввел множество ограничительных мер против Кремля. Более того, японское руководство в союзе с Вашингтоном пытается спровоцировать Москву в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако всего один трюк России вызвал в Японии панику и заставил Кисиду отправиться с визитом к своим зарубежным партнерам. Речь идет о размещении ракет «Бастион» на одном из островов Курил, говорится в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».