Ответная реакция Москвы на враждебный курс Токио вынудил руководителя японского кабинета министров Фумио Кисиду искать поддержки на Западе. Журналисты Sohu пролили свет на то, какой маневр РФ напугал политика.
Авторы напомнили, что Токио вслед за западными лидерами ввел множество ограничительных мер против Кремля. Более того, японское руководство в союзе с Вашингтоном пытается спровоцировать Москву в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако всего один трюк России вызвал в Японии панику и заставил Кисиду отправиться с визитом к своим зарубежным партнерам. Речь идет о размещении ракет «Бастион» на одном из островов Курил, говорится в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
«Кисида спешно покинул Токио, чтобы посетить пять стран G7 в поисках контрмер», – пишет Sohu.
Ранее появилась информация, что премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил официальный визит в Вашингтон. Там он провел переговоры с американским президентом Джо Байденом.