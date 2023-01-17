Мигрантов в Казахстане лишат возможности «обнулить» срок пребывания выездом за границу

Согласно тексту постановления правительства Казахстана, срок пребывания будет отсчитываться со дня фактического въезда 180 дней назад. В случае, если иностранный гражданин попытается въехать в Казахстан с превышением данного срока, ему будет отказано в пропуске. Отмечается, что новые правила будут распространяться на граждан стран, входящих в состав ЕАЭС. Однако лиц, получивших разрешение на временное проживание, они не коснутся.