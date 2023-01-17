Мигрантов в Казахстане лишат возможности «обнулить» срок пребывания выездом за границу

Правительство Казахстана планирует усложнить жизнь мигрантам, внеся изменения в правила пребывания в стране. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, власти республики вводят новое правило — «90/180».
В настоящее время мигранты, находящиеся в Казахстане, могут «обнулить» свой срок пребывания в стране. Для этого необходимо выехать за пределы республики, а затем вернуться. Таким образом отчисление дней начиналось заново. Однако после внесения изменений в законодательство такой опции больше не будет.
Согласно тексту постановления правительства Казахстана, срок пребывания будет отсчитываться со дня фактического въезда 180 дней назад. В случае, если иностранный гражданин попытается въехать в Казахстан с превышением данного срока, ему будет отказано в пропуске. Отмечается, что новые правила будут распространяться на граждан стран, входящих в состав ЕАЭС. Однако лиц, получивших разрешение на временное проживание, они не коснутся.