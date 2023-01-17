В Обнинске 17-летнюю девушку заподозрили в изнасиловании и убийстве с расчленением

Юную жительницу Обнинска и ее 34-летнего возлюбленного заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней девушки, а также убийстве и расчленении двух человек, сообщили в СУ СКР по Калужской области.
По данным правоохранителей, 17-летняя гражданка обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны взрослого бойфренда своей подруги-ровесницы. Во время задержания мужчина угрожал полицейским ножом и оказывал сопротивление. В его отношении возбудили уголовное дело по двум статьям.
В ходе расследования стало известно, что злоумышленник и его несовершеннолетняя девушка могут быть причастны к другому преступлению — два дня назад городская прокуратура сообщила об обнаружении расчлененных трупов мужчины и женщины в колодце. Личность одного погибшего установили — он был знаком с 34-летним насильником и его сожительницей.
Сейчас в квартире подозреваемых проводится экспертиза. По информации mk.ru, при обысках были найдены следы вещества, которое может оказаться кровью.