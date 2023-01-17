В Обнинске 17-летнюю девушку заподозрили в изнасиловании и убийстве с расчленением

В ходе расследования стало известно, что злоумышленник и его несовершеннолетняя девушка могут быть причастны к другому преступлению — два дня назад городская прокуратура сообщила об обнаружении расчлененных трупов мужчины и женщины в колодце. Личность одного погибшего установили — он был знаком с 34-летним насильником и его сожительницей.