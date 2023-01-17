Республиканцы готовы обсудить с Байденом новое увеличение госдолга

Вашингтон, 17 января. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что, по его мнению, демократы согласятся ограничить государственные расходы, чтобы избежать дефолта США. Глава нижней палаты Конгресса отметил, что хочет лично обсудить эту идею с президентом Джо Байденом.
Республиканская партия, которая контролирует Палату представителей по итогам осенних выборов, пригрозила использовать потолок долга, чтобы заставить администрацию Байдена сократить государственные расходы. Спикер нижней палаты Конгресса отметил, что для достижения целей он может «сесть за стол переговоров с любым, кто хочет работать вместе», в том числе и с главой Белого дома.
«Я хочу поговорить с ним (президентом Байденом. — Прим. ред.) сейчас, чтобы не было никаких проблем. Я уверен, что он знает, что есть места, которые мы можем изменить, которые выведут Америку на верную траекторию, вместо того чтобы доводить ее до банкротства», — заявил Маккарти.
Спикер Палаты представителей отметил, что еще при Дональде Трампе Конгрессом было принято соглашение о приостановке установленного законом лимита долга по займам министерства финансов до более поздней даты. По его мнению, этот кейс является доказательством того, что компромисс между парламентом и Белым домом возможен.
Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер позднее отметил, что дефолта можно избежать только при согласии демократов на сокращение расходов.
«Таким образом, Сенату придется признать тот факт, что мы не сдвинемся с места, пока не увидим значимую реформу в отношении расходов», — заявил он.
Раннее глава американского минфина Джанет Йеллен обратилась к лидерам Конгресса США с призывом повысить потолок госдолга, иначе лимиты страны окажутся исчерпаны уже 19 января. Ведомству придется прибегнуть к «некоторым экстраординарным мерам» при увеличении госдолга до 31,381 трлн долларов. Во избежание дефолта возможна приостановка отчислений в социальные и пенсионные фонды, предупредила Йеллен.