Республиканцы готовы обсудить с Байденом новое увеличение госдолга

«Я хочу поговорить с ним (президентом Байденом. — Прим. ред.) сейчас, чтобы не было никаких проблем. Я уверен, что он знает, что есть места, которые мы можем изменить, которые выведут Америку на верную траекторию, вместо того чтобы доводить ее до банкротства», — заявил Маккарти.