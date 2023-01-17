В Давосе назвали инфляцию и геополитику ключевыми рисками для мировой экономики

Аналитики на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредили о риске мировой рецессии в 2022 году. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Филип Олдрик.
Они в том числе назвали три серьезных проблемы для глобальной экономики. Здесь прозвучали инфляция, макроэкономическая нестабильность и конфликты на геополитическом уровне.
Осенью минувшего года PricewaterhouseCoopers провела опрос среди 4410 бизнес-лидеров, и почти 73% из них предсказали обвал мирового роста в ближайший год. Такой показатель оказался худшим в истории, учитывая, что консалтинговая фирма впервые провела опрос в 2011 году.
В материале агентства также указывается, что главы компаний должны принять меры сейчас, чтобы «пережить два года и процветать в следующие десять». И это при условии, что у них имеется капитал для использования в будущем.