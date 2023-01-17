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Вдова Солженицына на прощании с Чуриковой назвала актрису благословляющим талантом

Общество
Вдова Солженицына на прощании с Чуриковой назвала актрису благословляющим талантом

Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына Наталья приняла участие в траурной церемонии прощания с актрисой театра и кино Инной Чуриковой, которая проходит в храме Христа Спасителя.

По словам общественного деятеля, со смертью народной артистки СССР Россия лишилась благословляющей руки и таланта. Солженицына призналась, что эта утрата причиняет ей немало боли.

«Это наша благословляющая рука, благословляющий талант. Очень горько, очень больно. У нее была всенародная любовь. Это больно. Благодарность ей. Она сыграла в двух фильмах по книгам Солженицына. И сыграла изнутри. От всей своей сущности. Вложилась вся, как он и сказал, ее слезами плачет вся Россия», — цитирует ее корреспондент ФАН.

В числе выразивших желание проводить Чурикову в последний путь артистов оказалась и актриса Людмила Поргина. Она сообщила, что ее покойная коллега была гениальным человеком.
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