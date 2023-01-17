Мясные прилавки исчезли из поликлиники в Прокопьевске накануне проверки

Жители Прокопьевска Кемеровской области рассказали в соцсетях, что в городской поликлинике, прямо напротив регистратуры, расположился прилавок с мясной продукцией. Кроме того, в медицинском учреждении есть также страховая компания и парикмахерская, что подтверждается указателями на стене.
После сообщения местных жителей, в Минздраве и Росздравнадзоре заявили, что проведут тщательную проверку фактов, о которых рассказали прокопчане. Корреспондент информационно-делового портала «Сiбдепо» отправился в комбинированное учреждение, где лечат, стригут, продают мясо и страхуют, однако ничего из описанного выше не увидел.
Мясной прилавок напротив регистратуры волшебным образом испарился. Теперь на его месте стоят скамьи для посетителей. Таблички с названиями страховой компании и парикмахерской также исчезли. Скорее всего накануне грядущей проверки руководство поликлиники привело учреждение в порядок и удалило из помещений всех предпринимателей.