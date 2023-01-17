Мясные прилавки исчезли из поликлиники в Прокопьевске накануне проверки

После сообщения местных жителей, в Минздраве и Росздравнадзоре заявили, что проведут тщательную проверку фактов, о которых рассказали прокопчане. Корреспондент информационно-делового портала «Сiбдепо» отправился в комбинированное учреждение, где лечат, стригут, продают мясо и страхуют, однако ничего из описанного выше не увидел.