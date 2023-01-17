Пожар начался в школе московского района Сокол из-за удара по сушилке для рук

Пожар вспыхнул в одной из школ на территории московского района Сокол. По предварительной информации, возгорание началось в туалете образовательного учреждения из-за удара по сушилке для рук, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Кто именно устроил дебош в уборной, неизвестно. В настоящий момент в помещении наблюдается открытое горение. Из туалета столичной школы идут клубы черного дыма.
На месте ЧП работают несколько пожарных расчетов. Уточняется, что учеников и персонал образовательного учреждения успели своевременно вывести из здания. В результате инцидента никто не пострадал, подробности уточняются.