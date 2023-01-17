Александра Захарова вспомнила, как покойная Чурикова впервые выступила на сцене «Ленкома»

Актриса Александра Захарова высказалась о значимости покойной Инны Чуриковой для театра «Ленком» и вспомнила, как народная артистка СССР впервые выступила на сцене культурного учреждения.
Захарова считает уход Чуриковой из жизни настоящей бедой. Она напомнила, что актриса посвятила полжизни «Ленкому», работала с ее отцом, режиссером Марком Захаровым и строила культурное учреждение.
«У нас случилась беда. Из жизни ушла великая русская актриса, которая полжизни посвятила театру «Ленком», которая работала вместе с моим отцом. Строила этот театр. Которая ворвалась в этот театр спектаклем «Тиль» вместе с Николаем Петровичем Караченцовым», — заявила Захарова корреспонденту ФАН.
Она отметила дар, талант, гениальность, незаурядность, утонченность и непредсказуемость известной актрисы. Все эти качества впитал театр «Ленком». Зрители и стены культурного учреждения будут вечно помнить Чурикову.
«Ее дар, ее талант, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность. Все это впитал наш театр. Эти стены будут помнить ее вечно. Уже не говорю о зрителях», — заключила Захарова.
Народная артистка СССР скончалась 14 января. Изначально церемонию прощания планировалось провести в театре «Ленком», но по настоянию родственников траурное мероприятие перенесли в храм Христа Спасителя.