Худрук театра Наций Евгений Миронов: Инна Чурикова останется абсолютным маяком добра и света

Сегодня, 17-го января в московском Храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с любимой миллионами Инной Чуриковой. Проститься с выдающейся актрисой пришли не только коллеги по театру и кино, близкие, но и сотни поклонников ее многогранного таланта.
Евгений Миронов в числе первых приехал, чтобы попрощаться с актрисой. Актер поделился воспоминаниям об Инне Михайловне и с горечью в голосе отметил, что ему будет ее не хватать:
«Она останется маяком. Абсолютным маяком добра и света. Такие пафосные слова, извините меня, но она заслуживает таких больших-больших слов. Еще могу сказать, поскольку мы с ней только один раз встречались на съемочной площадке во время фильма "Идиот", что я для себя открыл такое партнерство. Потому что она играла за камерой, когда она мне подыгрывала, лучше, чем она играла в кадре. Хотя, с другой стороны, она всегда была потрясающей. Но это тоже о многом говорит. Мне ее очень недостает. И это – большое горе», — рассказал артист
Ранее актер Николай Бурляев высказался о кончине Инны Чуриковой.