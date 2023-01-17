Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Контрактник получил пять лет колонии за уклонение от мобилизации под Челябинском

Происшествия
Контрактник получил пять лет колонии за уклонение от мобилизации под Челябинском

Суд вынес приговор контрактнику, который самовольно оставил воинскую часть и уклонился от частичной мобилизации в Челябинской области. Мужчину отправят в колонию на пять лет, передает РИА Новости.

Было установлено, что рядовой без разрешения не явился к месту службы в Чебаркуль. Он находился в самоволке в Челябинске до 29 сентября, пока его не нашли полицейские.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
суд челябинск уклонение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду