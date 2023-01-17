Контрактник получил пять лет колонии за уклонение от мобилизации под Челябинском

Суд вынес приговор контрактнику, который самовольно оставил воинскую часть и уклонился от частичной мобилизации в Челябинской области. Мужчину отправят в колонию на пять лет, передает РИА Новости.
Было установлено, что рядовой без разрешения не явился к месту службы в Чебаркуль. Он находился в самоволке в Челябинске до 29 сентября, пока его не нашли полицейские.
Суд рассмотрел материалы дела и назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.