Аналитики HeadHunter подсчитали, сколько россиян решили начать «новую жизнь» в 2023 году

Наступивший год начался с поиска новой работы у 1,5 миллиона россиян. К такому выводу пришла служба исследований сервиса HeadHunter, проанализировав резюме, обновленные или открытые в первые две недели января.
Большинство россиян, решивших начать «новую жизнь» в первые числа января, отметили, что ищут работу «активно». Стремительнее всего новое рабочее место в начале года хотели получить жители Москвы, Петербурга, Подмосковья, Краснодарского края и Свердловской области.
Чаще всего январские соискатели желали устроиться менеджерами по продажам и администраторами. Нередко они искали работу секретарями, программистами, менеджерами по закупкам, водителями, продавцами, бухгалтерами и руководителями проектов.
При этом мужчин среди решивших начать год с поиска новой работы оказались чуть меньше, чем женщин, пишет РИА Новости.