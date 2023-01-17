«Этот день в истории». Что произошло 17 января, праздники, факты, люди

Сегодня, 17 января, появился Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О воздушных передвижениях». 17 января 1921 года его подписал В. И. Ленин. Документ закреплял суверенитет СССР в воздушном пространстве и устанавливал правила своих и иностранных полетов. Он стал первым законодательным актом СССР в области воздушного права.