«Этот день в истории». Что произошло 17 января, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории» объединяют самые важные события, которые произошли в разных странах.
Сегодня, 17 января, появился Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О воздушных передвижениях». 17 января 1921 года его подписал В. И. Ленин. Документ закреплял суверенитет СССР в воздушном пространстве и устанавливал правила своих и иностранных полетов. Он стал первым законодательным актом СССР в области воздушного права.
Именно 17 января «папство» переехало в Ватикан. Маленькое государство становится резиденцией папы римского. С 1309 года центром Римско-католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне. В период «авиньонского пленения пап» на предстоятелей оказывали влияние французские короли. 17 января 1377 года 13 кардиналов торжественно сопроводили папу римского Григория XI в Ватикан.
17 января 1773 года Джеймс Кук пересек Южный полярный круг. Английский мореплаватель избороздил весь Тихий океан и совершил три знаменитые экспедиции. А подробные отчеты великого исследователя и его наблюдения стали впоследствии основой для многих экспедиций.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».