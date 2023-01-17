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Видео конфуза Байдена во время Дня Мартина Лютера Кинга появилось в Сети

Политика
Видео конфуза Байдена во время Дня Мартина Лютера Кинга появилось в Сети

Глава Белого дома в очередной раз оплошал. Момент его конфуза был запечатлен на видео, которое уже завирусилось на просторах интернета.

Известно, что 16 января в Соединенных Штатах Америки является Днем Мартина Лютера Кинга. В эту же дату свой день рождения отмечает и супруга сына известного борца за права темнокожих граждан Андреа Уотерс Кинг.

В ходе торжественного мероприятия, в котором Байден также принял участие, произошла неловкая ситуация. Политик решил поздравить именинницу с праздником, однако не сумел выговорить ее имя. Кадры его конфуза опубликовала российская журналиста Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что президент США в последнее время часто попадает в неловкие ситуации. То он теряется в пространстве, то путает слова.
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