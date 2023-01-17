Видео конфуза Байдена во время Дня Мартина Лютера Кинга появилось в Сети

В ходе торжественного мероприятия, в котором Байден также принял участие, произошла неловкая ситуация. Политик решил поздравить именинницу с праздником, однако не сумел выговорить ее имя. Кадры его конфуза опубликовала российская журналиста Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.