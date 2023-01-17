Ищенко: страны НАТО не способны обеспечить Украину необходимым количеством вооружений

Утверждения некоторых экспертов о «неограниченности западных ресурсов» являются ошибочными, считает политолог Ростислав Ищенко.
По его словам, украинский конфликт обнажил проблемы НАТО, в том числе с военно-промышленным комплексом. Ищенко отметил, что западные страны не способны дать Украине необходимое количество оружия, передает «Военное дело».
«Почему НАТО, желая, чтобы Украина победила, не дает ей достаточно НАТОвского оружия? Потому что его нет. И произвести его невозможно», — объяснил эксперт.
Ранее сообщалось, что поставки оружия Украине негативно отразились на обороноспособности стран НАТО, передает телеканал «360».