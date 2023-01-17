Звезда «Юноны и Авось» Поргина тепло отозвалась об Инне Чуриковой на церемонии прощания

Траурная церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой собрала в храме Христа Спасителя многих ее родственников и коллег. В числе последних оказалась и звезда фильма «Юнона и Авось» Людмила Поргина.
Как отметила вдова Николая Караченцова, ушедшая из жизни Чурикова была гениальной актрисой и человеком, относившимся к окружающим со смирением и любовью, без осуждения.
«Гениальная актриса. Гениальный человек. Со смирением, с любовью к людям, без осуждения. Очень трепетная душа. Теплая-теплая. С богом», — процитировал ее корреспондент ФАН.
Чуриковой не стало 14 января. Звезда фильмов «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко» и «Ребро Адама» ушла из жизни в возрасте 79 лет от остановки сердца. Актрису похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище города Москвы.