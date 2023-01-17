Строительство моста через реку Снежную обойдется Иркутской области в 106 млн рублей

Как пишет бизнес портал «ГлобалИркутск.ру», проект находится на контроле главы региона Игоря Кобзева. Документы для старта работ рассмотрены и одобрены во время прохождения экспертизы. Финансировать проект будут из районного и регионального бюджетов, сообщил Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.