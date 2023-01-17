Строительство моста через реку Снежную обойдется Иркутской области в 106 млн рублей

Пешеходный мост через реку Снежную в Иркутской области, ставший объектом недовольства, возведут в сжатые сроки за 106 млн рублей. Вопрос решился после обращения местных жителей к президенту РФ.
Как пишет бизнес портал «ГлобалИркутск.ру», проект находится на контроле главы региона Игоря Кобзева. Документы для старта работ рассмотрены и одобрены во время прохождения экспертизы. Финансировать проект будут из районного и регионального бюджетов, сообщил Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Старый мост, построенный в 70-е годы, признали аварийным, поэтому в первую очередь подрядчики сделают временный переход. Договор со строительной фирмой уже подписали. Закупаются материалы. График работ утвердят в ближайшее время. Сдать в эксплуатацию новый мост планируют к осени.