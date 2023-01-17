Замдиректора театра «Глас» Бородавкин назвал смерть Чуриковой потерей для мира искусства

Заместитель директора Русского духовного театра «Глас» Петр Бородавкин прошел проститься с актрисой Инной Чуриковой, которой не стало 14 января. Он назвал уход кинозвезды из жизни потерей для всего мира искусства.
Церемония прощания с актрисой проходит в московском храме Христа Спасителя. Проститься со звездой фильма «Начало» пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.
«Талантливейший человек. Это потеря не только для России. Это потеря для всего театрального и кинематографического мира», — констатировал представитель «Гласа», в попечительский состав которого входила Чурикова.
Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.