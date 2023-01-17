Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Замдиректора театра «Глас» Бородавкин назвал смерть Чуриковой потерей для мира искусства

Общество
Замдиректора театра «Глас» Бородавкин назвал смерть Чуриковой потерей для мира искусства

Заместитель директора Русского духовного театра «Глас» Петр Бородавкин прошел проститься с актрисой Инной Чуриковой, которой не стало 14 января. Он назвал уход кинозвезды из жизни потерей для всего мира искусства.

Церемония прощания с актрисой проходит в московском храме Христа Спасителя. Проститься со звездой фильма «Начало» пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

«Талантливейший человек. Это потеря не только для России. Это потеря для всего театрального и кинематографического мира», — констатировал представитель «Гласа», в попечительский состав которого входила Чурикова.

Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
чурикова бородавкин смерть прощание
Военкоры ФАН
Лучшие в аду