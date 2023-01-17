Гус Хиддинк считает российских футболистов сильнее украинских

Экс-наставник национальной сборной России Гус Хиддинк сравнил российских и украинских футболистов. По мнению специалиста, отечественные спортсмены сильнее зарубежных .
Хиддинк считает, что россияне всегда были лучше украинцев. Специалист также объяснил, почему европейские клубы не интересуются российскими игроками. Голландец во всем винит мировую геополитическую обстановку.
«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», — цитирует Хиддинка портал «РБ Спорт».
Россию в Европе на данный момент представляют четыре футболиста. Полузащитник Магомед Оздоев играет в Турции за «Фатих Карагюмрюк», Алексей Миранчук выступает в итальянском «Торино», а Александр Головин является ключевым хавбеком «Монако». Форвард «Ариса» Александр Кокорин недавно попал в список лучших футболистов первой части чемпионата Кипра.